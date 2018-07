Neymar afirma que seguiu conselhos do pai ao marcar gol da vitória

SANTOS - Neymar fez a diferença outra vez, nesta tarde, na Vila Belmiro. O atacante foi o responsável direto pela classificação do Santos às semifinais do Campeonato Paulista ao marcar o gol da vitória santista, aos 21 minutos do primeiro tempo. Ele saiu de campo comemorando mais uma grande atuação e lembrou do pai ao falar do gol.

"Foi um belo chute de pé esquerdo. Fiz o que meu pai sempre fala: escureceu, chuta forte. Agora vamos comemorar a vitória hoje (sábado) e a partir de amanhã começar a pensar no América", disse Neymar, referindo-se ao jogo contra o time do México, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na visão de Neymar, o Santos foi perfeito contra a Ponte. "Ganhamos só por 1 a 0, mas o que importa é a vitória e a classificação. É como se fosse por 10 a 0", analisou.

Muricy Ramalho atribuiu ao cansaço a fraca produção do time, especialmente no segundo tempo, mas se mostrou satisfeito com a evolução no plano tático. "Hoje o Santos não é um time que só ataca. Defendemos e atacamos", disse o treinador, que lembrou que a Ponte Preta teve a semana toda para treinar, e por isso conseguiu impor um ritmo mais forte no final do jogo.

