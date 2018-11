Neymar, Alex Sandro e Danilo relembram goleada sobre Uruguai pela seleção sub-20

A seleção brasileira do técnico Tite conta com três jogadores no elenco que têm uma ótima recordação de um duelo contra o Uruguai, adversário desta sexta-feira em um amistoso no Emirates Stadium, em Londres. E não é pela equipe principal, mas sim pelo Sub-20. O atacante Neymar, o lateral-direito Danilo e o lateral-esquerdo Alex Sandro estavam em campo na goleada por 6 a 0 em 2011, que garantiu o título do Sul-Americano Sub-20 disputado no Equador.

A equipe brasileira era comandada pelo técnico Ney Franco e fechou com chave de ouro a campanha na competição continental. A partida foi considerada a decisão do torneio, pois apesar de tratar-se de um hexagonal de pontos corridos, o Brasil precisava da vitória naquele último jogo para ficar com o título. Meses mais tarde, já sem Neymar e com a presença de boa parte do elenco do Sul-Americano, a seleção foi campeã mundial da categoria na Colômbia.

Para Neymar, aquele título em cima dos uruguaios também foi determinante. Ele, que marcou dois gols na decisão e foi artilheiro da competição com nove, nunca mais voltou à ao time sub-20 e passou a ser nome certo nas convocações da seleção principal com apenas 19 anos.

"Foi diferente esse jogo porque apesar de ser uma fase final de pontos corridos, ele acabou virando a final do campeonato. Sabíamos que só a vitória interessava e já entramos com tudo. Se não me engano, terminamos o primeiro tempo com 2 a 0 e no segundo fizemos os outros quatro", lembrou.

Autor de um dos gols na vitória, Danilo lembra bem das condições em que aquela partida foi disputada. Para ele, foi inesquecível conquistar um título naquelas circunstâncias. "Lembro bem do meu gol, que foi uma jogada de um contra um e eu tive a felicidade de entrar na área e chutar cruzado, mas também me recordo que o campo estava cheio de lama por conta das chuvas. Ganhamos na qualidade, mas também na raça", recordou.

Na época, o trio formado por Danilo, Alex Sandro e Neymar jogava junto no Santos. Após o título, eles seguiram para a disputa da Copa Libertadores, juntamente com Alan Patrick, que também fazia parte daquele grupo - o clube santista faturou o título da competição. Casemiro, Lucas, Oscar, Willian José e o volante Fernando são outros nomes que estavam em campo naquele jogo e que já frequentaram a seleção principal.

Pelo lado do Uruguai, três jogadores convocados para o amistoso desta sexta-feira também estavam em campo naquela partida. São eles os meias Vecino e Mayada, além do atacante Jhonatan Rodriguez.