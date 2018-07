Neymar anuncia criação de seu próprio torneio de futebol de cinco

Neste mês, nas ruas e campinhos de mais de 35 países espalhados pelos seis continentes, começará a ser disputado o torneio Neymar Jr's Five, lançado pelo craque do Barcelona em conjunto com uma fabricante de bebidas energéticas.

O campeonato é jogado no formato cinco contra cinco. Apenas jovens de 16 a 25 anos podem participar. Ainda neste mês, será jogada a fase de grupos, para que a eliminatória seja jogada em janeiro e, em julho, os campeões nacionais se reúnem para a disputa da fase final no gramado do Instituto Neymar Jr, na Praia Grande.

No futebol de cinco, são diversas regras e conceitos específicos que são explicados no Livro de Regras da competição, disponível a todos os inscritos. Cada vez que uma equipe marca um gol, por exemplo, o time adversário perde um jogador. Os grandes vencedores faturam um convite para um jogo do Barcelona para observar o astro de perto. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do torneio.