Neymar anuncia que lançará música através das redes sociais

Além da habilidade com a bola no pés, Neymar também é conhecido pelas suas aventuras fora dos gramados, principalmente pelas aparições em comerciais e ações de marketing. Desta vez, no entanto, o craque do Barcelona anunciou que irá arriscar também na área musical.

O ex-jogador do Santos confirmou a empreitada através de sua conta oficial no Twitter. "Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a primeira música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá", publicou o atacante, que não deu maiores detalhes sobre sua nova empreitada.

Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a 1ª música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá. — Neymar Jr (@neymarjr) 11 de setembro de 2016

Por várias outras ocasiões, o brasileiro já mostrou que gosta tanto de cantar como de tocar instrumentos musicais. Além de participações em shows de amigos, Neymar já publicou vídeos em suas redes sociais tocando piano.

E a novinha vai no chão .... @wesleysafadao #VaiSafadão Um vídeo publicado por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jul 1, 2016 às 10:24 PDT

Toda vez que estamos juntos a alegria é essa ... PARABÉNS meu manin, você merece todas as bênçãos do mundo. Te amo✌️❤️ @thbarbosa #DiretoriaEmFesta Um vídeo publicado por Nj neymarjr (@neymarjr) em Mar 11, 2016 às 8:31 PST