Neymar anuncia renovação de contrato com o Barcelona

Após uma longa novela envolvendo seu nome, Neymar confirmou nesta quinta-feira a renovação do seu contrato com o Barcelona por cinco anos. A negociação terminou com final feliz para o clube catalão após a imprensa europeia especular que times como o Manchester United e o Paris Saint-Germain tinham interesse no brasileiro.

De acordo com a assessoria do atleta, o contrato será formalizado nos próximos dias. "Estamos seguindo para a segunda etapa de Neymar Jr. Estamos muito felizes com decisão do Neymar Jr. e do clube catalão", afirmou o empresário Neymar Pai. Nas redes sociais, o atacante comemorou o acerto. "Estou muito feliz por continuar vivendo o meu sonho! Visca Barça y Visca Catalunya!", declarou.

Com o acerto, Neymar e Barcelona estenderam o vínculo, que se encerraria em junho de 2018, até o meio de 2021. As duas partes não revelaram os valores envolvidos na negociação. Mas, de acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, Neymar passará a ganhar cerca de 15 milhões de euros anuais, livres de impostos, com o novo acordo que assinará com o clube. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, não confirma este valor.

Muito feliz de continuar vivendo esse sonho! VISCA BARÇA y VISCA CATALUNYA pic.twitter.com/N8KXEgt5eA — Neymar Jr (@neymarjr) 30 de junho de 2016

Ainda segundo a imprensa espanhola, o valor da multa rescisória também foi ampliado. Antes era de 190 milhões de euros (cerca de R$ 760 milhões). Com a renovação do contrato, o valor aumentou para 220 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões).

A renovação do contrato já havia sido anunciada pelo próprio presidente do clube catalão, na manhã desta quinta-feira. Ele convocou entrevista coletiva para avisar que as duas partes haviam chegado a um acordo, acabando assim com os rumores de que Neymar poderia reforçar Manchester United ou PSG. Segundo veículos da Europa, O United estaria disposto a pagar 13,5 milhões de libras (pouco mais de R$ 57 milhões) ao brasileiro por ano, enquanto os franceses teriam acenado com 14,5 milhões de libras (R$ 61 milhões) por temporada.

Bartomeu explicou que o acordo ainda não foi oficializado porque advogados das duas partes ainda trabalham no texto final do contrato. Os advogados estão se prevenindo contra a aparição de problemas após o atleta ter sido protagonista de uma das contratações mais polêmicas da história quando trocou o Santos pelo clube espanhol em 2013.

Após ocultar os valores reais daquela transação, o Barça precisou admitir publicamente depois que pagou mais do que havia anunciado inicialmente. O episódio acabou se tornando decisivo para o pedido de renúncia do presidente Sandro Rosell, em janeiro de 2014, antes de Bartomeu assumir o comando do clube.