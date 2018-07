Neymar aplica 'trote' em novatos do Santos durante treino na Bolívia

SÂO PAULO - Uma brincadeira inusitada agitou o treino do Santos hoje, às vésperas do jogo contra o boliviano The Strongest pela Copa Libertadores.

Novatos no time escalado pelo técnico Muricy Ramalho, Dimba e Felipe Anderson sofreram um "trote" aplicado pelo craque e astro Neymar. O atacante, que só recentemente completou 20 anos, colocou na sua conta no Twitter foto dos dois garotos amarrados e amordaçados com fita, deitados no gramado. No seu microblog ainda deixou a mensagem "é mulecada sobrou pra vocês".

A descontração do líder e grande astro do Santos pode ser fundamental na partida de amanhã, que começa às 19h45 (de Brasília) e marca a estreia do time na competição sul-americana, já que ele é a grande esperança do clube e da torcida para conseguir bom resultado jogando fora de casa.