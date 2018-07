Neymar apresenta óculos que usará na final do Paulistão

Com aro branco, para combinar com o uniforme titular do Santos, e contorno completo da parte frontal do rosto, o óculos é no mesmo estilo do utilizado por outros jogadores, como o holandês Davids.

O uso do óculos, porém, depende da aprovação do árbitro da partida. Se não puder utilizá-lo, o atacante dificilmente terá condições de entrar em campo - neste caso, seria substituído por André.

Neymar sofreu um trauma, com sangramento, no olho direito no domingo passado e virou motivo de preocupação no Santos. O atacante chegou a ficar de fora do jogo desta quarta, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas agora deverá estar apto para enfrentar o Santo André.