Neymar aprova nova chuteira: ela me deixa mais veloz'

Nesta quinta-feira, a fabricante de materiais esportivos Nike, dos Estados Unidos, anunciou o lançamento de sua nova chuteira, que será usada por jogadores como Wayne Rooney, Edinson Cavani, Robert Lewandowski e Neymar. A Hypervenom II se diz desenvolvida para atletas ágeis. Não é para qualquer um.

Neymar é o principal jogador que usará o modelo. Ele é pago para isso, mas também aprovou o calçado. "Eu me sinto confiante usando essa chuteira. Com ela nos pés, consigo mudar de direção e acelerar o ritmo sem hesitação, escapando dos defensores com mais facilidade Além disso, também adorei o visual", comenta o brasileiro.