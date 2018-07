Neymar arrebenta contra a Juventus e segue calado sobre o seu futuro

No dia em que a imprensa francesa garantiu que Neymar aceitou a proposta do Paris Saint-Germain, o craque fez a diferença a favor do Barcelona. Neste sábado, em amistoso de pré-temporada contra a Juventus em Nova Jersey (EUA), o brasileiro e fez os dois gols da vitória catalã por 2 a 1. O segundo foi de rara beleza: driblou cinco jogadores antes de “fuzilar’’ Buffon. Ele jogou apenas o primeiro tempo e foi eleito o melhor em campo.

A partida foi assistida pelo pai do jogador, Neymar dos Santos Silva, que deixou o estádio MetLife no carro de dirigentes do Barcelona. Isso deu margem às especulações de que os cartolas catalães tentam uma última cartada para manter o craque.

Na França, o jornal Le Parisien, um dos maiores do país, garantiu com destaque em sua primeira página que o astro brasileiro já até avisou a seus companheiros de Barcelona que sairá. “Neymar disse sim ao PSG”, estampou o diário. Na Espanha, a imprensa assegura que alguns companheiros do craque, como Piqué e Suárez, tentam convencê-lo a continuar no Barcelona. Neymar teria ficado sensibilizado com a iniciativa.

O presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, voltou a dizer estar “tranquilo’’ em relação à permanência de Neymar e o técnico Ernesto Valverde afirma contar com o brasileiro. O problema é que as pessoas que cuidam da carreira do jogador consideram melhor que se transfira. Sobretudo Neymar pai, em quem o craque confia totalmente e costuma atender.

Em campo, Neymar deu mostras de não estar confortável. Comemorou bastante os gols, mas em nenhum momento as câmeras registraram um sorriso dele.

O Le Parisien ressalta que o que ainda falta ser definido é apenas a forma de pagamento da multa rescisória, de 222 milhões de euros (R$ 810 milhões), além de 24 milhões de euros (R$ 87,3 milhões) de imposto pela transação. Está sendo estudada uma forma de os franceses não serem punidos com o Fair Play Financeiro, estabelecido pela Uefa, para que um clube não gaste muito mais do que arrecada. Se confirmada, a transferência será, de longe, a mais alta da história do futebol.

Segundo a rede ESPN, Neymar e seu pai mantiveram contato com os donos do PSG e o diretor esportivo Antero Henrique nos últimos dias, acertando contrato de quatro anos, com ganhos próximos a 30 milhões de euros (R$ 109,5 mi) a cada temporada, já descontados os impostos.

Além disso, o craque ainda receberia luvas e uma parte dos lucros em alguns empreendimentos comerciais da Oryx Qatar Sports Investments, dona do PSG, em Paris.