Neymar assume a artilharia isolada da Copa e iguala Ronaldo

Neymar fez mais uma vez o que se espera de um craque. O camisa 10 da seleção brasileira marcou mais dois gols na Copa do Mundo - dessa vez, na vitória por 4 a 1 sobre Camarões. Com quatro gols em três partidas, o jogador do Brasil assume a artilharia isolada do Mundial.

Os números de Neymar são iguais aos alcançados por Ronaldo, goleador máximo da Copa de 2002. Na ocasião, o atacante brasileiro também somava quatro gols ao término da primeira fase. Depois, Ronaldo balançou as redes mais quatro vezes e conquistou a artilharia do torneio - o ex-camisa 9 marcou contra Bélgica (2 a 0), Turquia (1 a 0) e Alemanha (os dois gols da vitória brasileira na final).

Neymar, que faz sua estreia em Copas do Mundo, pode se tornar o quarto brasileiro a conquistar a artilharia de um Mundial. Leônidas da Silva marcou sete gols em 1938, na Copa da França, e alcançou a marca de goleador máximo depois de cinco partidas disputadas. No Mundial seguinte, no Brasil, em 1950, foi a vez de Ademir de Menezes chegar à marca - o centroavante balançou as redes em nove oportunidades. Ronaldo, 52 anos depois, tornou-se o terceiro brasileiro a terminar uma Copa como goleador máximo.

Com os dois gols marcados nesta segunda-feira, Neymar soma 35 gols em 52 partidas disputadas pela seleção brasileira. O craque, com isso, ultrapassou Rivaldo na lista dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira. Neymar, agora, fica atrás de Bebeto (39), Zico (48), Romário (55), Ronaldo (62) e Pelé (77).

RISCO

O craque brasileiro está pendurado com um cartão amarelo - recebido na estreia da Copa, contra a Croácia. Se receber mais um nas oitavas de final, o camisa 10 estará suspenso caso o Brasil avance na competição. A disputa pela vaga nas quartas de final será contra o Chile, no próximo sábado, no Mineirão, às 13h.