Neymar assume namoro com Bruna Marquezine, de 'Salve Jorge'

SÃO PAULO - Neymar mandou neste Carnaval um recado para as tietes que sonham em 'ficar' com o jogador: Em rápidas palavras na Marquês de Sapucaí, no Rio, o craque admitiu seu namoro com a atriz da Rede Globo, Bruna Marquezine, que trabalha na novela "Salve, Jorge!'. Antes de tomar a ponte aérea São Paulo-Rio, Neymar parece ter combinado com a namorada de ela fazer o mesmo em sentido contrário, e um dia antes. Do Rio para São Paulo, Bruna desembarcou na cidade para acompanhar dos camarotes do Pacaembu a partida do Santos com o Paulista, domingo, quando o time da Vila Belmiro perdeu por 3 a 1 e seu namorado jogou bem abaixo do esperado.

Neymar negou, no entanto, que o novo relacionamento tenha começado ano passado, quando as primeiras notícias do namoro começaram a pipocar pelos sites especializados com alguns fotos do casal juntos. Sobre aquela época, Neymar disse que ambos eram apenas amigos. O atacante do Santos e da seleção brasileira confirmou que estão juntos já um mês, aproximadamente. No Rio, Neymar aproveitou um pouco da festa popular, uma vez que após a derrota do Santos domingo ele reclamou de a FPF marcar partidas durante o carnaval. Na sapucaí, Neymar pôde ver Bruna em destaque no desfile da Grande Rio.

Enquanto Bruna estiver ocupada com as gravações da novela das 21 horas, ela e Neymar terão de se valer da ponte-aérea para não deixar o ralacionamento esfriar com a distância entre as cidades. Com jogos de quarta e fim de semana, e mais as convocações da seleção brasileira, Neymar terá de se desdobrar para ver Bruna.