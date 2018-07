Neymar atua como treinador em capítulo da novela Carrossel, do SBT

SANTOS - O atacante santista Neymar mudou de posição e virou técnico por um dia. O jogador fez uma participação de treinador na novela Carrossel, do SBT. O capítulo vai ao ar na próxima terça-feira.

As crianças foram até a Vila Belmiro para gravar as cenas. No treino Neymar ensina aos personagens da novela como se preparar para um campeonato de futebol entre escolas. Durante a atividade, o craque santista fez embaixadas, deu dicas sobre dribles e ainda explicou como bater pênaltis e a dançar após comemorar gol.

Crédito: Divulgação

A participação de Neymar termina com um convite aos personagens da novela. Caso eles vençam o torneio, poderám jogar contra o time sub-11 do Santos na Vila Belmiro.