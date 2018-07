Neymar bate-boca com torcedor do City na Inglaterra: 'Tirei onda'

Cada vez mais adaptado ao futebol europeu, Neymar parece disposto a não levar desaforo para casa. Provocado por um torcedor do Manchester City após a vitória do Barcelona, por 2 a 1, no Ettihad, o atacante não se conteve e discutiu com o inglês, que o chamava de cai-cai e ainda o xingava. O craque brasileiro chamou o rival até para a briga.

O jogo de ida da Liga dos Campeões caminhava para seu final e Neymar já havia sido substituído. Sentado no banco de reservas, bem próximo aos torcedores do City, ele viu um jovem deixar os minutos finais de lado para provocá-lo. Vestido com a camisa de Yayá Touré, o inglês falava muito com o brasileiro e fazia gestos de cai-cai com as mãos. Após resistir por alguns segundos, o brasileiro passou a encará-lo e depois o chamou para a briga.

O árbitro terminou o jogo e Neymar saiu de saiu posição para ir até o local onde o provocador o aguardava. Ficaram cara a cara, mas os seguranças evitaram que chegassem às vias de fato. Sob pedidos para que parassem com a briga, cada um seguiu o seu destino. Mas Neymar não deixou barato e, na entrevista, ainda ironizou seu desafiante.

"Ele me xingou muito e eu tirei onda", afirmou o camisa 11, possivelmente usando a vitória e a vantagem do Barcelona para retrucar as palavras de baixo calão que ouviu. "Mas não posso falar o que ele me disse, minha mãe me deu educação", disse, já mais calmo, nas entrevista coletiva.