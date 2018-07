Neymar briga com companheiro e abandona treino do Barcelona

O brasileiro Neymar se desentendeu com o companheiro de time Nélson Semedo, recém-chegado como reforço contratado junto ao Benfica, durante treinamento do Barcelona nesta sexta-feira, em Miami, onde clube realiza parte da sua pré-temporada. Depois de ser agarrado pelo pescoço em uma jogada, o atacante partiu para cima do lateral português e teve de ser contido pelos demais atletas. Após o entrevero, o astro brasileiro jogou o colete de treino no chão e abandonou a atividade.

Nelson Semedo fighting with Neymar in training. Neymar then walks out of the training.. pic.twitter.com/4UDF90nqwe — Leo Messi (@messi10stats) 28 de julho de 2017

Em vídeo divulgado pela emissora Sky Sports é possível ver os dois jogadores trocando empurrões. Segundo relatos da imprensa internacional, a discussão começou depois de Neymar marcar um gol e ser atingido por uma cotovelada.

Envolvido na maior "novela" desta janela de transferências internacionais, por conta da possibilidade de se ser negociado com o Paris Saint-Germain em uma transação que poderá se tornar a maior da história do futebol, Neymar já marcou três gols nas partidas amistosas realizadas pelo Barcelona nos Estados Unidos na preparação para mais uma temporada europeia.

Na primeira destas partidas em solo norte-americano, o atacante deu show na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, contra a qual marcou duas vezes, sendo uma delas em um golaço na qual se livrou da marcação de uma série de adversários.

Depois disso, o brasileiro foi o autor do gol que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Manchester United em outro duelo válido pela International Champions Cup, competição amistosa realizada em diferentes países e que conta com vários dos principais clubes da Europa, entre eles o Real Madrid, que travará um clássico com o Barça na noite deste sábado, em Miami, no fechamento deste giro norte-americano que o time catalão realiza em sua preparação para a temporada 2017/2018.