Neymar iguala Kaká e se torna o segundo maior artilheiro brasileiro na Liga dos Campeões

Neymar deu mais um passo para entrar na história da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O atacante do PSG marcou três gols na goleada por 6 a 1 sobre o Estrela Vermelha e chegou a marca de 30 gols na competição, se tornando, ao lado de Kaká, o segundo jogador brasileiro com mais gols marcados na Champions League. O líder neste quesito é Rivaldo, com 31.

Até 2016, a UEFA considerava que Rivaldo tinha 27 gols marcados pela Liga dos Campeões, mas a entidade que comanda o futebol europeu refez a contagem e passou a considerar alguns jogos da fase preliminar, que não estavam na lista. Assim, o ex-jogador assumiu o posto de Kaká e assumiu a liderança da artilharia brasileira.

No duelo entre PSG x Estrela Vermelha, Neymar fez três gols e no total soma nove pelo PSG e 21 pelo Barcelona. Com o feito, ele chegou a incrível marca de seis gols nos últimos três jogos e quebrou uma marca de quase cinco anos.

A última vez que o atacante marcou três gols em um jogo na Liga dos Campeões aconteceu no dia 11 de dezembro de 2013, quando estava no Barcelona. Pelo clube espanhol, ele foi o destaque na vitória por 6 a 1 sobre o Celtic.

No PSG, é a segunda vez que ele marca mais de dois gols. Ele também fez na partida contra o Dijon, dia 17 de janeiro, quando a equipe francesa goleou por 8 a 0 e ele marcou quatro vezes.

Nos últimos três jogos, Neymar fez seis gols. Antes de balançar as redes do Estrela Vermelha nesta quarta-feira, ele já tinha feito dois na vitória por 3 a 0 sobre o Nice, na última rodada do Campeonato Francês. E ainda marcou mais um no jogo anterior, quando o PSG fez 4 a 1 no Reims. Na temporada, o astro da seleção brasileira e do PSG também tem números chamativos. Foram dez jogos e dez gols marcados.

Lista com todos os gols de Neymar na Champions League por temporada

2018/19: Estrela Vermelha (3)

2017/18: Celtic (3), Anderlecht (2) e Bayern de Munique (1)

2016/17: (pelo Barcelona): 2 contra o PSG e 1 contra Manchester City e Celtic.

2015/16: BATE Borisov (2) e Arsenal (1)

2014/15: PSG (5), Bayern de Munique (3), Ajax (1) e Juventus (1)

2013/14: Celtic (3) e Atlético de MAdrid (a1)