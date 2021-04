Neymar brinca ao indicar 'curso' para os perdedores de pênalti na Supercopa

Neymar não perdoou a oportunidade de brincar com os jogadores de Flamengo e Palmeiras, que falharam na decisão por pênaltis da Supercopa do Brasil, disputada, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O craque do Paris Saint-Germain usou as redes sociais.

"Inscrições de curso de pênaltis estão abertas", escreveu o camisa 10 do time de Paris, que estava de folga no fim de semana, cobrindo suspensão de dois jogos por ter sido expulso contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

Um usuário chegou a comentar que Diego Alves poderia pegar de olhos fechados um pênalti cobrado pelo ex-atleta do Santos. "Pior que já pegou um", escreveu Neymar, se referindo a uma partida de 2016 pelo Campeonato Espanhol, no qual o Barcelona venceu o Valencia por 7 a 0.

Neymar admitiu que estava 'zoando' e brincando com os colegas de trabalho e elogiou o 'jogão' proporcionado pelas equipes. Na disputa de pênaltis, que teve a vitória do Flamengo, por 6 a 5, após empate no tempo normal por 2 a 2, Luan, Danilo, Gabriel Menino e Mayke erraram pelo time paulista, enquanto Filipe Luís, Matheuzinho e Pepê não converteram para os cariocas.

Inscrições de curso de pênaltis estão abertas ... acesse o site https://t.co/k1zjBwwai8 e adquira já a sua vaga #brincadeira #tozoando #JOGAO — Neymar Jr (@neymarjr) April 11, 2021