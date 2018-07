Neymar brinca com quadriciclo em dia de folga na Granja

Nem no dia de folga o atacante Neymar deixou de roubar a cena e ser o principal centro das atenções da seleção brasileira. Afinal, nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe está concentrada durante a disputa da Copa do Mundo, a cena que chamou mais atenção foi a do astro do Barcelona dando voltas com um quadriciclo.

No seu passeio, Neymar levava na garupa um dos seus amigos. O craque deu algumas voltas na parte de cima do centro de treinamentos da seleção brasileira, onde só é permitido o acesso de jogadores, membros da comissão técnica e pessoas autorizadas pela CBF.

Horas antes, no início da tarde, a chegada de um helicóptero atraiu os holofotes na Granja Comary. Dele, saíram amigos e parentes de Neymar, como o seu filho Davi Lucca. Eles se juntaram a um grupo que estava no centro de treinamentos da seleção desde a manhã desta terça e que chegou em uma van ao local. O grupo incluía o pai de Neymar e sua irmã, Rafaella Santos, que deu um breve susto ao passar mal, o que a levou a medir a pressão arterial.

Assim, Neymar pôde celebrar o dia seguinte da sua excelente atuação diante de Camarões com seus amigos e familiares. Na última segunda, em Brasília, o atacante marcou dois gols na vitória da seleção por 4 a 1 sobre Camarões, que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa e também o colocou como artilheiro do torneio, com quatro gols. Além disso, agora ele é o sexto maior artilheiro da história da seleção, com 35 gols.

Além de Neymar, evidentemente, outros jogadores receberam a visita de parentes e amigos na Granja Comary nesta terça. E preocupada em atender os presentes, a CBF até montou um espaço com vários brinquedos para que as crianças presentes ao local pudessem se divertir.

Esta terça é o terceiro dia de folga da seleção desde o início da preparação da equipe para a Copa, no final de maio, em Teresópolis. Desta vez, porém, os jogadores não puderam viajar para outros locais e tiveram que permanecer na concentração.

Após o dia de descanso, a seleção volta a treinar nesta quarta, às 13 horas, na Granja Comary, iniciando a preparação para o confronto contra o Chile, neste sábado, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.