Neymar brinca de goleiro e volta a brilhar em treino

SANTOS - O Santos realizou duas horas de treinamento técnico e fundamentos, na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Foram ensaiados cruzamentos altos na área para zagueiros e atacantes, jogadas de ultrapassagem pelos lados do campo e cruzamentos para a conclusão de um atacante.

Neymar voltou a chamar a atenção ao treinar como goleiro durante alguns minutos e por dado duas bicicletas. Numa delas, fez o gol que ele sonha marcar num jogo para superar o que marcou na derrota por 5 a 4 contra o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, na Vila Belmiro, e que foi eleito o mais bonito do ano passado pela Fifa.

No de quarta à tarde, Muricy confirma o time para enfrentar o Oeste, quinta à noite, na Arena Barueri, provavelmente com: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso; Borges e Neymar.

REFORÇO

O lateral-direito uruguaio Fucile, emprestado por um ano pelo Porto, de Portugal, foi aprovado nos exames médicos e vai ser apresentado na próxima semana como o único reforço de 2012 até aqui. A diretoria pensa em convidar o ex-goleiro Rodolfo Rodrigues, uruguaio que se tornou ídolo santista nos anos 1980, para fazer a apresentação. Fucile viajou para o Uruguai para tratar de sua documentação.