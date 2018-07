Neymar brinca o carnaval como pôde na Espanha

Depois de ajudar o Barcelona a somar mais três pontos no Campeonato Espanhol, com gol e boas jogadas, Neymar decidiu festejar o carnaval na Espanha. Reuniu um grupo de amigos e fantasiou todos eles. Foi a maneira encontrada pelo jogador para matar saudade da festa popular no Brasil.

Antes de assinar com o Barcelona, e já se transformar num dos principais jogador do Brasil, Neymar era requisitado para os principais camarotes nos desfiles das escolas de samba em São Paulo e Rio, e também para a folia de rua na Bahia. Era figura carimbada na festa.

Na Europa, em meio a um carnaval mais frio e recatado, o jogador do Barcelona tratou de entrar na brincadeira como pôde, e postou foto em uma de suas redes sociais. " Somos do carnaval também!." Duro na foto é saber quem é o Neymar.

Neymar está de bem com a vida. O Barcelona volta a ser um dos protagonista da Europa. Neste sábado, ao marcar seu gol de número 39 no clube catalão, ele superou Maradona em número de gols com a camisa do time. O Barça se prepara para enfrentar o Manchester United na Liga dos Campeões, na próxima semana. O time folga na rodada desta terça e quarta. E continua sua perseguição ao Real Madrid na Espanha. Um ponto separa os rivais.