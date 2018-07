Neymar cairá mais pela esquerda contra a seleção chilena

Neymar sofrerá uma marcação especial hoje no Mineirão, prometem os chilenos. Felipão tem essa ideia clara na cabeça e algumas artimanhas para livrar o craque das amarras do adversário. Uma delas: atrair parte da defesa do Chile para o setor esquerdo, por onde Neymar deve transitar, e abrir assim espaços no meio para as investidas de surpresa de Fernandinho.

Pode não ser a melhor alternativa, mas Felipão tem planos para não sobrecarregar o craque no jogo apontado como decisivo para o Brasil provar mesmo que é o favorito ao título.

A preocupação do treinador com o jogador também extrapola o fator campo. Em todas as entrevistas sempre é questionado a respeito de Neymar, até mesmo sobre assuntos fora da Copa do Mundo e da seleção brasileira. Ontem, no Mineirão, questionaram o que Felipão teria a dizer do craque ter entrado na Justiça pedindo para recolher exemplares da última edição da revista Playboy - a publicação mencionava um suposto affair dele com uma modelo.

"Playboy? Não é comigo, meu filho! É com o Thiago Silva. Estou velho para isso", respondeu Felipão para deleite dos jornalistas acotovelados na sala de imprensa do Mineirão.

Antes de Thiago, que estava a seu lado na entrevista coletiva, entrar na história, o treinador fez questão de elogiar mais uma vez o atacante do Barcelona. "Não conheço tão bem o Neymar fora da seleção. Tenho conversado com o seu pai e pelo que sinto no ambiente deles (jogadores) é um menino do bem e muito do bem. É participativo e nas discussões táticas dá os seus palpites."

Thiago Silva entrou na conversa e, claro, despejou elogios ao companheiro. "Conheço o Neymar no dia a dia muito mais que o Felipão. Quando ele ficou afastado do Barcelona por contusão (fratura no metatarso), conversamos um bom tempo. Fiquei impressionado com a sua vontade de jogar, ajudar a seleção. Quando ele voltou no amistoso contra o Panamá (em Goiânia), fiquei assustado com o que ele jogou, Nem parecia que ele estava voltando a jogar. Esse é o Neymar."

Aos elogios de Thiago ao craque se junta a curiosidade dos jornalistas estrangeiros: dentro da seleção Neymar é melhor que Messi? "A minha opinião sobre esse assunto eu já tenho, mas só vou dar daqui uns 15 anos. Agora, não", respondeu Felipão. O treinador não revelou sua preferência por um detalhe: não era hora de fazer uma comparação entre dois craques. Neymar ainda tem história para contar hoje no Mineirão, espera Felipão.