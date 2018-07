Neymar celebra estreia e pede tempo para adaptação Neymar deixou para trás a ansiedade da estreia com a camisa do Barcelona nesta terça-feira, ao atuar por 15 minutos no empate por 2 a 2 em amistoso diante do Lechia Gdansk, na Polônia. Feliz pela primeira partida no clube catalão, o atacante comemorou o "sonho realizado" por vestir a camisa da equipe, mas admitiu que ainda precisa de tempo para entrar em forma e se adaptar, antes de ser o jogador que encantou o mundo pelo Santos.