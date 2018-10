Neymar celebra feito histórico e minimiza ausência na lista dos melhores da Fifa

Neymar fez história nesta quarta-feira, ao marcar três gols na vitória do PSG sobre o Estrela Vermelha por 6 a 1 e chegar a marca de 30 gols na Liga dos Campeões, igualando Kaká, como o segundo brasileiro com mais gols na Liga dos Campeões, com um gol a menos que Rivaldo. Após o jogo, ele comentou sobre o feito e comentou o fato de ficar fora da disputa pelo prêmio de melhores jogadores do mundo, dado pela Fifa.

"Fico feliz por ter igualado essa marca tão importante. O Kaká é um grande amigo que tive a honra de fazer parte da história dele. Estou feliz pela minha partida e pela a do time e espero que a gente consiga continuar assim", comentou o astro do clube francês, em entrevista ao canal TNT.

Claramente escolhendo as palavras, Neymar comentou também sobre o fato de ter ficado fora da premiação dos melhores da temporada, prêmio dado pela Fifa. O brasileiro não apareceu sequer entre os dez melhores e nem na seleção da temporada.

"É a opinião de cada um. Está complicado esse assunto de melhor do mundo, mas a gente tem que respeitar a decisão lá de cima. Não quero falar nesse tema para não entrar em polêmica. Quem entende futebol sabe do meu potencial. Estou tranquilo e quer fazer uma grande temporada aqui", resumiu.

O atacante ainda comentou sobre sua mudança de posição em campo, atuando mais como finalizador, ao contrário do que fazia nos tempos de Barcelona e até no próprio PSG, quando sua obrigação era mais servir ao uruguaio Cavani.

"Estou à disposição. Sou um cara que está aqui para ajudar o PSG e a seleção brasileira. Me sinto confortável nessa posição e só quero estar dentro de campo para ajudar meus companheiros", comentou.