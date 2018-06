Neymar celebra volta como titular e exalta momento da seleção: 'Tem que sonhar mesmo'

Depois de mais de três meses, Neymar voltou a ser titular de uma partida neste domingo. Recuperado da fratura no pé sofrida em fevereiro, o jogador começou entre os 11 no último amistoso de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo e inclusive marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, em Viena. O teste às vésperas do torneio deixou o atacante satisfeito.

"Eu estou feliz, bem, contente pelo jogo de hoje, por poder voltar, me movimentar, soltar mais. Estou muito satisfeito, cada vez mais preparado para a Copa. Não só eu como toda a equipe, e a gente vem mostrando isso", declarou após o triunfo.

O resultado deste domingo marcou a 11.ª partida consecutiva sem derrota do Brasil. Sob o comando de Tite, a seleção perdeu apenas uma vez em 21 jogos. São 17 triunfos no período, e a ótima fase faz com que a torcida sonhe com o hexacampeonato mundial. Para Neymar, o momento é mesmo de empolgação.

"Tem que confiar, sonhar, não tem que segurar a onda não. Tem que falar que é brasileiro, ter orgulho. Tem que sonhar mesmo. Sonhar não é proibido, os 23 convocados e a comissão são quem mais estão sonhando com o título, confiantes no nosso futebol e em busca da conquista", afirmou.

A fase é tão boa que Neymar brincou até sobre a violência dos marcadores austríacos no amistoso deste domingo. "Nos preparamos para o UFC hoje também, foi bom. Pegaram forte, mas saiu todo mundo ileso", comentou.

O teste contra os austríacos serviu também para Tite experimentar a formação mais ofensiva, com Willian, Philippe Coutinho e Neymar entre os 11 e sem Fernandinho. A seleção criou bastante e, principalmente, pouco sofreu na defesa. Apesar disso, o atacante brasileiro evitou confirmar esta formação como titular para a estreia na Copa.

"A gente não pode confirmar nada. Quem escala é o homem (Tite), ele que comanda. A gente fica feliz de ter tanta qualidade no elenco, falamos isso no vestiário. A qualidade do nosso time continua, mesmo quando tem mudanças", considerou.

A seleção brasileira está no Grupo E da Copa do Mundo. No domingo que vem, estreia diante da Suíça, em Rostov-on-Don. Depois, encara a Costa Rica, dia 22, em São Petersburgo, e a Sérvia, cinco dias mais tarde, em Moscou.