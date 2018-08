Neymar chega à China e inicia pré-temporada com o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain já está reforçado de seu principal jogador para a sequência de treinos para a temporada 2018/2019 do futebol europeu. Neymar chegou à China nesta quinta-feira e iniciará seus atividades para se integrar ao grupo do atual campeão francês.

O clube parisiense divulgou um vídeo e mais imagens da chegada do jogador, que esteve com a seleção brasileira até o início do mês de junho durante a participação na Copa do Mundo da Rússia - o Brasil caiu nas quartas de final diante da Bélgica. Assim, ele recebeu mais dias de folga em comparação com o restante do elenco.

Na última quarta-feira, o atacante publicou nas redes sociais uma foto ao lado de dois amigos já no avião, enquanto viajava para o país asiático. Ele desembarcou em Shenzhen, onde o elenco treina para disputar a Supercopa da França contra o Monaco neste sábado (4), às 9h (de Brasília).

O técnico Thomas Tuchel, que inicia seu trabalho nesta temporada após a saída de Unai Emery, afirmou na última segunda-feira que aguardava a chegada do brasileiro para que ele trabalhe 'desde o primeiro dia'. Em meio a esse momento, o atacante tenta recuperar a sua imagem após críticas recebidas com a divulgação de um vídeo publicitário onde ele dizia se redimir da queda com a seleção na Copa.

A temporada do Campeonato Francês começa no próximo dia 12. Neymar, por sua vez, não veste a camisa do PSG desde fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito que quase colocou em risco a sua participação no Mundial da Rússia deste ano.