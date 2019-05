Neymar chega à Granja Comary e se junta à seleção brasileira

Com atraso e de helicóptero, o atacante Neymar chegou no início da tarde deste sábado à concentração da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis. Inicialmente com previsão de se apresentar apenas na próxima terça, ele foi liberado pelo Paris Saint-Germain e se integrou ao grupo comandado por Tite mais cedo. A comissão técnica aguardava o jogador às 11h30, mas ele pousou no CT da seleção às 12h10.

Como de costume, o jogador chegou sem falar com a imprensa - o helicóptero pousou numa área distante de onde estavam os repórteres. Mas a conversa mais aguardada será com Tite, que no dia do anúncio de convocados prometeu falar com Neymar sobre a agressão do atacante a um torcedor francês e sobre as críticas públicas a colegas de equipe, feitas após derrota do PSG na final da Copa da França.

Não foi informado se Neymar irá participar do treino com bola previsto para as 16h deste sábado. A atividade será a penúltima antes da folga geral que os nove jogadores convocados que já estão na Granja receberão a partir do meio-dia de domingo. Antes, eles treinarão pela manhã, voltando aos trabalhos apenas na terça-feira.

A chegada antecipada de Neymar agradou colegas de equipe que estão em Teresópolis desde quarta-feira. "É muito bom. Quando eu cheguei à seleção ele foi um cara que me acolheu muito bem. Vai nos ajudar bastante", disse o atacante Richarlison. "Ajuda bastante na alegria, é um cara que brinca bastante com a gente. O Neymar sabe das suas responsabilidades, mas também têm suas horas de descontração", completou.

O goleiro Ederson também vibrou com a chegada do atleta do PSG. "O Neymar é nosso melhor jogador na seleção. É sempre bom estar com ele na seleção, e espero que possa nos ajudar muito nessa Copa América", afirmou. "É claro que é um jogador que tem uma bagagem muito grande na seleção, e traz uma alegria pra gente".