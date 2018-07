Neymar chega atrasado a treinamento e vai ser multado pelo Barcelona

Após voar de Viena para a Espanha, depois de jogar amistosos pela seleção brasileira, Neymar chegou 15 minutos atrasado ao treino do Barcelona desta sexta-feira. O jornal As, de Madri, flagrou o atacante chegando no centro de treinamento da equipe espanhola e se dirigindo diretamente ao vestiário para se trocar.

De acordo com informações do periódico, o clube irá multar o jogador pelo fato de o técnico Luis Enrique não tolerar atrasos dos atletas. Pouco depois de sua chegada, um membro da comissão técnica deu bronca em tom de brincadeira no jogador. O funcionário bateu no relógio, indicando o horário, deu risada e depois correu para o gramado do CT Joan Gamper.

No treino desta sexta-feira, a novidade no Barcelona foi a presença de Andrés Iniesta, recuperado de lesão. Ele trabalhou normalmente com o grupo e deve ser a principal usado na partida contra o Sevilla, sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.