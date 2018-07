Neymar chora e é consolado por Daniel Alves após eliminação do Barcelona

Neymar não conteve as lágrimas após o empate sem gols com a Juventus que eliminou o Barcelona, nesta quarta-feira, na fase de quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante da seleção brasileira acabou sendo consolado ao fim da partida pelo lateral Daniel Alves, da equipe italiana e companheiro do atacante na seleção.

A partida disputada no Camp Nou terminou empatada em 0 a 0, resultado que beneficiou a Juventus por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0. Mesmo jogando em casa, o time espanhol não conseguiu nem marcar o gol de honra, apesar das boas chances criadas.

O resultado, decepcionante para a torcida presente no Camp Nou, também abalou os jogadores do Barcelona. E Neymar não resistiu às lágrimas ao abraçar Daniel Alves. "O Ney é bastante parecido comigo, entrega tudo na profissão. E acredito que, se você não consegue [se classificar], depois de tanto esforço, o choro é um pouco de insatisfação de ficar fora de uma competição tão importante como essa", declarou o lateral da Juventus, em entrevista ao canal EI Max.

Para Daniel Alves, Neymar logo dará a "volta por cima" junto com o time do Barcelona. "A vida tem dessas coisas. E a volta por cima é uma das coisas que mais diferencia um campeão de um aspirante a ele. E o Ney é um campeão...", declarou o lateral da seleção brasileira.

Com o resultado desta quarta, a Juventus agora aguarda o sorteio de sexta-feira para conhecer seu rival na semifinal. Os candidatos são Real Madrid, Atlético de Madrid e Monaco.