Neymar coloca traje militar e se prepara para a 'guerra'

O atacante Neymar postou uma foto nas redes sociais que resume a semana de confrontos decisivos do seu clube, o Barcelona. Vestido com um uniforme militar, o atacante escreveu em tom descontraído e bem humorado no Instagram: “De acordo com a semana hahahahah #Guerra.

O Barcelona tem dois grandes clássicos nesta semana, um pela Copa dos Campeões e outro pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro se refere inicialmente ao confronto desta quarta-feira, contra o Manchester City, pela Copa dos Campeões, no Estádio Camp Nou. O time catalão venceu a partida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para garantir uma vaga nas quartas de final.

O atacante não perde de vista também o Superclássico contra o Real Madrid, domingo, também na casa do Barcelona, partida que pode definir os rumos do Campeonato Espanhol. Há duas rodadas, o Barcelona conseguiu alcançar a liderança depois de perseguir o Real durante quase toda a competição. Após o tropeço do Real diante do Atlético de Bilbao, por 1 a 0, o Barcelona goleou o Rayo Vallecano por 6 a 1 e abriu um ponto na liderança (65 a 64).

É nesse contexto – faltando dez rodadas para o fim do torneio espanhol – que os dois gigantes espanhóis se enfrentam. É por isso que Neymar colocou o traje militar e se mostrou, de maneira simbólica, pronto para a guerra.