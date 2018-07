Neymar comanda nova vitória e Santos assume a liderança do Paulistão

SANTOS - O Santos faturou sua segunda vitória no Campeonato Paulista com uma boa demonstração de força na noite desta quarta-feira. Eficiente, o time de Muricy Ramalho contou com o rápido entrosamento entre Neymar e Cícero para superar o Botafogo por 3 a 0, na Vila Belmiro. Os dois jogadores ditaram o ritmo da partida, amplamente dominada pelo time da casa.

O placar só não foi mais folgado porque os santistas desaceleraram no segundo tempo. Os dois abriram 2 a 0 antes do intervalo. E Neymar deu assistência para o gol de Miralles, aos 46 minutos da segunda etapa. Montillo, por sua vez, teve atuação discreta no primeiro tempo, mas apareceu melhor na sequência da partida.

A segunda vitória, em duas rodadas, deixa o Santos com seis pontos, nas primeiras colocações da tabela. O Botafogo segue com três pontos, após vencer na estreia, no fim de semana.

Na próxima rodada, o Santos vai visitar o Bragantino, no domingo. O Botafogo receberá o São Bernardo no mesmo dia, em Ribeirão Preto.

O JOGO

Como aconteceu na estreia, o Santos não teve problemas para se impor em campo nesta quarta. Contando com seus reforços, o time de Muricy Ramalho começou o jogo pressionando a defesa do Botafogo e, assim, ditou o ritmo da partida.

Neymar e Cícero, já mostrando bom entrosamento, foram os maestros da equipe. Logo aos 4 minutos, o atacante levou perigo em cobrança de falta. No minuto seguinte, o meia cabeceou à queima-roupa e exigiu grande defesa do goleiro Rafael.

Apesar da pressão e da presença maciça no ataque, o Santos abriu o placar em lance de contra-ataque. Aos 32, Arouca arrancou pela lado direito e cruzou na área. Neymar não alcançou, mas o goleiro Rafael saiu mal do gol e entregou o rebote nos pés de Cícero, que não perdoou: 1 a 0.

A dupla, cada vez mais embalada, não se contentou com a vantagem no placar. Aos 38, Neymar deu passe de calcanhar para Cícero, que bateu cruzado e quase marcou seu segundo gol. Após levar perigo, o meia atuou como "garçom" ao fazer lançamento preciso nos pés de Neymar, dentro da área. O atacante só teve o trabalho de mandar no canto, na saída do goleiro, aos 40.

"Fico feliz de contribuir com a equipe. O Neymar, como todo mundo sabe, é um jogador diferenciado. Ele se movimenta pelo campo todo e dá opção", afirmou Cícero, um dos reforços do time na temporada, na saída para o intervalo.

Antes do fim do primeiro tempo, o Santos ainda teve chance de ampliar o marcador. Aos 43, Montillo recebeu dentro da área, mas pegou mal na bola e desperdiçou a chance. O argentino fazia sua estreia na Vila Belmiro.

Mesmo depois de abrir boa vantagem, o time da casa não desacelerou no início do segundo tempo. E continuava a cercar a defesa do Botafogo. Desta vez com maior participação de Montillo. Aos 22, o argentino fez grande passe para Neymar bater na saída do goleiro. Rafael se esticou para fazer o desvio para fora.

Neymar e Cícero mantinham as boas trocas de passe na intermediária, mas reduziram o ritmo a partir dos 20 minutos, acusando cansaço após a correria do primeiro tempo. Menos incisivo, o Santos passou a administrar a folga no placar, privilegiando investidas mais pontuais, em finalizações de fora da área.

Ainda assim, o Santos marcou o terceiro nos acréscimos. Neymar investiu pelo meio e deu passe açucarado para Miralles, que entrara no lugar de André, finalizar na saída do goleiro Rafael: 3 a 0.

SANTOS 3 x 0 BOTAFOGO

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Neto, Durval, Guilherme Santos; Arouca, Cícero, Renê Júnior, Montillo (Pinga); Neymar e André (Miralles). Técnico: Muricy Ramalho.

BOTAFOGO - Rafael; Henrique Mattos, Cris, César Gaúcho; Daniel, Gilmak, Zé Antônio, Douglas (Paulo Roberto), Giovanni (Alex); Francis (Álvaro) e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Cícero, aos 32, e Neymar, aos 40 minutos do primeiro tempo. Miralles, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Francis, Bruno Peres, Cris, Alex, Henrique Mattos, Gilmak.

ÁRBITRO - Marcelo Prieto Alfieri.

RENDA - R$ 343.750,00.

PÚBLICO - 12.173 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

SEGUNDO TEMPO

FINAL DE JOGO NA VILA BELMIRO

JOGOS ENCERRADOS: Guarani 0 x 0 São Bernardo e Ituano 0 x 0 Atlético Sorocaba.

46min - GOOOOOOOOOOOOLL DO SANTOS!! Neymar dá grande passe para Miralles, que sai na cara do gol e toca na saída do goleiro para fazer o terceiro.

43min - No Santos, Montillo sai para entrada de Pinga. No Botafogo, sai Francis e entra Álvaro.

33min - Gilmak derruba Cícero na entrada da área do Botafogo e também leva o amarelo.

28min - Henrique Mattos, do Botafogo, leva o cartão amarelo após falta mais dura em Neymar.

25min - Miralles entra no lugar de André no Santos.

24min - Sai Douglas e entra Paulo Roberto no Botafogo.

22min - Montillo faz grande passe para Neymar, que sai na cara do gol. O atacante tenta encobrir o Rafael, mas o goleiro consegue dar um tapinha na bola e salva.

21min - Numa das poucas investidas do Botafogo no segundo tempo, Douglas chuta firme de fora da área e Rafael faz a defesa sem rebote.

17min -Neymar e suas jogadas. O atacante levanta a bola, dá uma solada nela e aplica um chapéu em Nunes pela direita da área do Boafogo. A jogada, apesar de bonita, não dá em nada.

15min - Apesar de estar à frente do placar, o Santos domina completamente o jogo e toca a bola no campo de ataque. O Botafogo apenas cerca.

PAULISTÃO SEGUNDO TEMPO: Guarani 0 x 0 São Bernardo e Ituano 0 x 0 Atlético Sorocaba.

9min - Bruno Peres tenta a jogada pela direita da área do Botafogo e acaba atingido por Alex. Falta para o Santos e cartão amarelo para o botafoguense.

3min - Os times voltaram do intervalo sem alterações.

0min - Começa o segundo tempo. A saída é do Botafogo.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO - Sem chances para o Botafogo-SP, o Santos pressionou desde o começo do jogo e aos poucos foi encontrando o espaço na zaga do time do interior. Os destaques do primeiro tempo foram Cícero e Neymar, que comandaram as ações ofensivas da equipe.

47min - Fim do primeiro tempo!

44min - Cris recebe o cartão por falta em cima de Neymar.

40min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO SANTOS!! Neymar recebe belo lançamento de Cícero e com um chuta de direita, só tira do goleiro para ampliar o placar.

38min - Após passe de letra de Neymar, Cícero invade a área e bate cruzado. André não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

34min - Bruno Peres faz em Douglas e recebe o cartão amarelo.

33min - Neymar recebe lançamento na cara do gol, mas, dessa vez, o goleiro sai bem e trava o atacante santista.

32min - GOOOOOOOOOOOOOLL DO SANTOS!! Arouca arranca pela direita e tenta cruzamento para Neymar. O goleiro sai errado e deixa a bola de presente para Cícero, que só empurra para a rede!!

30min - Montillo é lançado e tenta, de primeira, achar André, mas o atacante não consegue chegar na bola.

29min - Zé Antônio arrisca, mas manda a bola na barreira santista.

28min - Durval faz falta feia em cima Nunes. Quase pênalti para o Botafogo-SP.

26min - Neymar é quem comanda todas as jogadas ofensivas do Santos. Montillo está apagado na partida.

22min - Nunes domina dentro da área, arrisca o chute, mas a zaga trava e a bola fica fácil para Rafael.

18min - Francis calça Bruno Peres e recebe cartão amarelo.

14min - Alteração no Botafogo-SP: sai Giovani, entra Alex.

13min - Santos pressiona e todos os jogadores do Botafogo-SP estão no campo de defesa.

12min - Neymar cobra escanteio para a área, mas a zaga sobe e afasta.

10min - Giovanni, do Botafogo, reclama de dores e deixa o campo na maca.

7min - Santos tenta sair rápido, mas Arouca sofre a falta.

5min - Neymar cobra para André, que bate caindo, e o goleiro Rafael faz ótima defesa.

4min - Neymar bate e a barreira desvia, escanteio para o Santos.

3min - Montillo escapa pela direita e só é parado com falta. Neymar na bola, perigo para o Botafogo-SP.

1min - Neymar tenta a primeira jogada em velocidade pela direita, mas acaba saindo pela linha de fundo.

0min - Começa o jogo na Vila Belmiro!

Antes da bola rolar, Durval recebe uma placa e uma camisa comemorativa por seus 200 jogos pelo Santos. Presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro foi o responsável pela homenagem.