Neymar assume o comando do Barcelona na Liga dos Campeões

A expectativa é grande em Borisov, cidade de cerca de 180 mil habitantes na Bielo-Rússia. O Barcelona estará por lá nesta terça-feira para enfrentar o BATE pela Liga dos Campeões. Sem Messi, mas com Neymar. E depois do show que o brasileiro que na vitória do time por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol, espera-se outra atuação de gala do craque, desta vez no Leste Europeu.

Neymar está em alta após reagir aos dias turbulentos que andou, e anda, vivendo, com uma atuação que definiu como uma de “suas melhores partidas’’ na carreira. Contra o Rayo, ele deixou de lado os problemas com o fisco espanhol, o pedido do Santos à Fifa para que seja suspenso por suposta irregularidade em sua ida para o Barça, a negociação para renovar contrato, a ausência na seleção brasileira... Também superou as críticas dos espanhóis por, até então, não estar comandando o Barcelona na ausência de Messi. Fez quatro gols, grandes jogadas e deixou muita gente na Espanha e no mundo de boca aberta.

Em Borisov, o Barça conta com Neymar para se consolidar na liderança do Grupo E. Os catalães têm 4 pontos, contra 3 do BATE e do Bayer Leverkusen alemão, que recebe a Roma (1). Ainda assim, o técnico Luís Henrique, que no ´último sábado definiu a atuação do brasileiro como “impressionante’’, procura tirar a pressão dos ombros de Neymar. “Tentamos trabalhar como equipe. Temos nosso líder, Leo Messi, e não buscamos líderes constantemente’’, disse nesta segunda-feira, na chegada a Borisov.

Mas os jogadores pensam um pouco diferente do treinador. O volante Busquets não nega a grande importância de Messi. No entanto, confia na liderança a ser exercida por Neymar. "O sistema é o mesmo e todos nós temos de contribuir um pouco mais, mas é impossível não sentir a ausência de Messi. Ele é o que marca mais gols e faz mais assistências", disse Busquets. "Mas Neymar também é um líder por seu estilo de jogo e o que ele traz para a equipe. Quando ele está em forma, tem um grande impacto e esperamos que sua boa fase continue, agora que Messi não pode estar conosco."

Outro brasileiro sobre o qual há grande expectativa hoje é Douglas Costa, em grande fase no Bayern de Munique. O time alemão, 6 pontos no Grupo F, vai a Londres enfrentar o Arsenal (0) e o atacante está escalado pelo técnico Guardiola. Pelo Grupo H, Hulk completa 150 jogos pelo Zenit russo (6 pontos) nesta terça-feira, no jogo contra o Lyon (1). “É sempre um número legal. Estou me aproximando dos números do Porto’’, disse o atacante.

Se vencer, o Zenit vai conseguir, pela primeira vez na Liga dos Campeões, chegar a três vitórias seguidas. “É um jogo importante para nós. Nunca vencemos três seguidas e, vencendo, nos aproximamos da classificação’’, acrescentou Hulk.