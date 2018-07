Neymar comemora gol e exalta evolução do Barcelona

BARCELONA - Além da vitória por 4 a 1 do Barcelona sobre a Real Sociedad, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, Neymar pôde comemorar nesta terça-feira o seu primeiro gol no torneio, o segundo na temporada (antes, tinha marcado na Supercopa da Espanha). Feliz por ter acabado com o pequeno jejum, o astro brasileiro também exaltou a evolução da equipe.

"Estou muito feliz e cada vez melhor na equipe. Também estou muito contente pelo gol. O importante é que a bola entrou, não se foi um gol bonito", disse Neymar, que também deu um passe para o astro argentino Messi marcar o seu na goleada desta terça-feira. Foi a quinta assistência do brasileiro na temporada: "Também gosto de produzir para criar gols".

Mas não são só os números que vêm agradando ao atacante. "Pessoalmente, eu estou crescendo a cada partida que passa. A equipe está cada vez melhor, pouco a pouco vamos evoluindo e jogando um futebol melhor", declarou Neymar, lembrando que o Barcelona manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, agora com 18 pontos em seis rodadas disputadas.

A má notícia para a torcida do Barcelona foi a contusão do defensor argentino Javier Mascherano durante o jogo desta terça-feira. Ele saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, com dores musculares na perna direita. O zagueiro passará por exames nesta quarta para avaliar a gravidade da lesão.