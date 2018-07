Neymar comemora marca e grande atuação em Barueri

BARUERI - Ao marcar dois gols e participar de outros quatro na vitória por 6 a 1 sobre a Ponte Preta, neste sábado à noite, em Barueri, Neymar festejou mais uma atuação de gala com a camisa do Santos. Por ter balançado as redes duas vezes, o jovem craque contabilizou um novo feito pelo clube. Ele se tornou o quinto maior artilheiro do time após a Era Pelé.

Neymar somou 87 gols ao total e se igualou a Kléber Pereira nesta lista de maiores artilheiros que o clube teve depois do fim da jornada do maior jogador de todos os tempos pelo time da Vila Belmiro. Agora o atacante está a apenas sete de alcançar Robinho, quarto colocado nesta listagem destacada neste sábado pelo site oficial do Santos, com 94 gols.

"Fizemos uma grande partida, jogamos muito. Quase saiu meu gol de bicicleta (jogada que o craque afirma ser seu sonho), mas não deu. Vou treinar mais para conseguir marcar este gol", disse Neymar, ao comentar a sua atuação diante da Ponte Preta.

Pela contagem do Santos, João Paulo e Serginho Chulapa são os maiores artilheiros do clube após a Era Pelé, com 104 gols cada um. Na sequência, em terceiro lugar, vem Juary, com 101. Neymar, por sua vez, já fez 87 em apenas 166 jogos - média de 0,52 gol por partida. No ranking geral, Neymar é o 25.º maior artilheiro da história do Santos.