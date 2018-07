Neymar comemora título do Santos na Copa São Paulo e elogia Neilton

SÃO PAULO - Os três gols marcados contra o Palmeiras credenciaram o jovem Neilton, de 18 anos, a ser titular na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira. E o atacante não decepcionou, ao anotar mais um gol e ainda dar uma assistência para Givanildo, na vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu a conquista do torneio pelo time da Baixada Santista.

A boa atuação de Neilton rendeu elogios até de um ídolo seu. Após assistir ao jogo do camarote do Estádio do Pacaembu, Neymar resolveu ir ao vestiário parabenizar o grupo campeão. E falou sobre seu sósia. Sósia? "Não parece comigo, não", disse Neymar. "Ele é um grande menino, boa pessoa e tem tudo para ser craque. Foi um grande jogo e o Neilton está de parabéns."

Após o final do jogo, Neymar foi até o palco da festa entregar medalhas para o time campeão. "Vim dar abraço em todo mundo pelo título", disse o craque do Santos e da seleção brasileira. "Muitos desses jogadores com certeza vão estar no profissional. O ano começou bem para o Santos, com um título, e espero que a gente consiga manter essa média. São meninos que têm muito talento", elogiou.

Com o gol que marcou no Pacaembu, Neilton chegou a quatro e terminou a competição como artilheiro do time, ao lado de Givanildo, que também deixou sua marca na final da Copa São Paulo.