Neymar compensa jejum de gols com mais assistências no Barcelona

O atacante Neymar vive o maior jejum de gols em sua passagem pelo Barcelona. Na vitória do Barcelona sobre o Espanyol por 4 a 1, domingo, ele completou nove jogos sem marcar.

Como o brasileiro recebeu autorização do técnico Luis Enrique para antecipar as férias, juntamente com Messi, Suárez e Piqué, e não vai participar do jogo desta quarta-feira, pela Copa do Rei, contra o Hércules, ele vai encerrar a temporada sem marcar desde 19 de outubro.

Seu último gol foi anotado na goleada sobre o Manchester City por 4 a 0, no estádio Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa. Depois dessa partida, Neymar entrou em campo sete vezes pelo Campeonato Espanhol e duas pela Liga dos Campeões. O último gol de Neymar no Campeonato Espanhol foi em 2 de outubro. Na atual temporada, ele conseguiu fazer seis gols, quatro no Campeonato Espanhol e dois no torneio continental.

O brasileiro tem conseguido compensar o jejum de gols nos últimos meses com assistências. Atualmente, ele é o maior "garçom" do torneio continental com sete assistências em seis partidas. Já no Campeonato Espanhol, já foram seis passes para gol.

Neymar estará no Brasil no dia 22 dezembro, quinta-feira, para o amistoso "Ousadia x Pedalada" no qual vai enfrentar o amigo Robinho, atacante do Atlético-MG, no estádio do Pacaembu.