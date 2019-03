Neymar completa 10 anos no futebol com irreverência, arte e muita polêmica

Em 7 de março de 2009, Neymar estreou pelo Santos com o sonho de um dia suceder Messi e Cristiano Ronaldo no posto de melhor jogador do mundo e de ser ele o protagonista. Hoje, exatos dez anos depois, o atacante brasileiro continua em busca de ganhar a premiação da Fifa, porém já vê uma nova geração de concorrentes ameaçá-lo, como os franceses Mbappé e Griezmann e o croata Modric, vencedor da última edição do prêmio.

Embora vitorioso nos clubes por onde passou e nome indispensável na seleção, Neymar ainda não conseguiu atingir as metas mais ousadas que traçou. Além do prêmio de melhor do mundo parecer distante, principalmente para quem no momento está machucado, os planos de ganhar uma Copa e de vencer a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain ainda estão na fila de espera – seu time foi eliminado em casa nesta quarta-feira pelo Manchester United e deu adeus ao torneio europeu.

O craque sofreu com lesões nos momentos mais decisivos da carreira. Durante a Copa de 2014, no Brasil, uma fratura na vértebra o arrancou da semifinal e por pouco não causou estrago maior. No Mundial do ano passado, ele não se apresentou na forma ideal por ter sofrido uma fratura no pé direito, mesmo problema que atualmente o tirou de combate – viu a eliminação do PSG da beira do gramado do estádio em Paris.

“Eu enfrentei dificuldades que são complicadas na vida de um atleta. Seja ela derrota, sejam lesões. É como agora. Estou passando por um momento difícil, óbvio, mas tiro forças disso. Porque quero voltar melhor, mais forte”, disse Neymar à Rede Globo recentemente.

O momento ruim, porém, não diminui os feitos obtidos pelo atacante brasileiro ao longo da década. Neymar se tornou um jogador valioso, realizou o sonho de vestir a camisa do Barcelona, conquistou uma Liga dos Campeões pelo clube espanhol ao lado de Messi e encheu várias pessoas de orgulho. Neymar já encantou o mundo algumas vezes com seu talento.

INÍCIO

O descobridor e primeiro técnico do jogador, Roberto Antônio dos Santos, o Betinho, encontrou o menino Ney com seis anos e o levou para o futsal. “O Juninho (Neymar Junior) é a pessoa mais dedicada que conheço. Ele sempre foi disciplinado, obediente e inteligente. Muita gente não sabe o quanto ele é um cara simples”, conta.

Assim como Betinho, outras pessoas que conheceram Neymar no começo da carreira o defendem das críticas sobre seu comportamento. Alguns estigmas como festeiro, mimado e “cai-cai” podem atrapalhar a reputação do atleta, mas são confrontados por quem conviveu de perto com o astro.

O técnico Marcelo Martelotte era auxiliar do Santos na época da primeira crise pública do jogador, a desavença com Dorival Junior. “Foi um episódio isolado. Ajudou no seu amadurecimento. Neymar passou a entender o quanto suas atitudes se refletem na carreira”, diz.

Martelotte garante que Neymar é um jogador empenhado no seu trabalho. “Ele sempre gostou de treinar e de querer evoluir em tudo. O Neymar que eu conheço é um cara muito obstinado”, comentou.

ANÁLISES DO ESTADÃO ESPORTES

Glauco de Pierri - Expectativas já podem ser mais realistas

O futebol de Neymar e a expectativa em torno dele passam por uma estabilização, por uma adequação à realidade em relação ao que o atleta produziu em campo na década. Ele saiu do Santos atrás de um objetivo: desbancar Messi e Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo. Inúmeros problemas fizeram com que esse seu sonho velado não se concretizasse, entre eles o fato de que o brasileiro não tem o mesmo futebol do argentino e do português. Neymar é excelente jogador, mas vem abaixo dos grandes craques – o que não significa que ele não poderá ser, um dia, o melhor de uma temporada. Ainda dá.

Almir Leite - Evolução passa por amadurecer em campo

Neymar é sempre notícia há uma década. Pelo que faz dentro de campo e também fora – embora nesse caso, desde que desrespeite a lei, o problema e o ônus sejam exclusivamente dele. Dentro das quatro linhas, não há dúvida de que Neymar é um dos melhores. Tem técnica e habilidade acima da média. É criativo, ousado, corajoso. Às vezes, porém, exagera. Por exemplo: retém a bola em demasia em setores do campo que não levam a nada. Parece querer provar sempre que é melhor do que o adversário. Não precisa, mas ele ainda não percebeu isso. Nem parece disposto a perceber. Esse é seu maior problema, a dificuldade de amadurecer

Raphael Ramos - ‘Futpopbolista’ brilha no campo e no carnava

Em dez anos, Neymar se transformou em um dos maiores expoentes da geração que o publicitário Washington Olivetto tão bem apelidou de “futpopbolistas”, mistura de jogador de futebol com artista pop. A exemplo de David Beckham, o craque é midiático e atrai legião de fãs por onde passa. Dentro de campo, tem resultados extraordinários, mas, assim como o inglês, não atingiu o Olimpo. Ou seja, falta ser campeão do mundo e eleito melhor jogador do planeta. Neymar tem “só” 27 anos e ainda dá tempo. Enquanto isso, continua brilhando no carnaval de Salvador e na Marquês de Sapucaí ao lado de Anitta.