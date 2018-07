Neymar compra mansão de R$ 28 milhões em Mangaratiba

Uma mansão avaliada em R$ 28 milhões é a mais nova aquisição de Neymar. Segundo jornal O Globo, o atacante comprou uma mega-casa de 6.265 m² de área total e 1.647 m² de área útil no condomínio Portobello, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A propriedade pertencia ao empresário Marcel Uchôa.

Para se ter uma ideia do tamanho da mansão, a casa tem nada menos que seis suítes, academia de ginástica com "equipamentos de ponta", adega subterrânea climatizada, piscina, quadra de tênis e heliponto. O condomínio luxuoso é um reduto de famosos. Entre os moradores, está o também jogador Emerson Sheik, do Flamengo, e os apresentadores da Globo, William Bonner e Regina Casé.

Nesta semana, o atacante ganhou um carro da Audi, patrocinadora do Barcelona. O presente é uma tradição do clube e todos os jogadores ganham seu modelo novo. O RS 7 Sportback, que faz de 0-100 km/h, em 3,7 segundos, está avaliado em R$ 515 mil.