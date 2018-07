Neymar concorre ao Emmy por série que retrata a sua vida

Neymar jogando videogame, com o filho, em família, viajando, se preparando para treinar ou acordando. A série de documentários do You Tube que retrata a vida do craque brasileiro do Barcelona concorre ao Emmy Internacional. A produção está na disputa pela categoria programa digital não-ficção.

Lançados desde o dia 2 de abril de 2014, mas com filmagens desde a época do Santos, em 2012, os mini-documentários retratam em capítulos curtos, a vida fora dos gramados do camisa 11. "Dias em Santos", "Acorda", "Feliz Aniversário", "Hora de Novela", "Proteção", "O Garoto" e "Londres" são algumas das produções da Losbragas Productions/NRSports que já foram vistas por mais de 200 mil pessoas cada.

A vida de Neymar concorre com outros três documentários e o vencedor será anunciado na cerimônia do dia 13 de abril, em Cannes, na França.

Neymar disputa a estatueta com "Werewolf: Who's the LIar? Village 05", do Japão, "Last Hijack Interactive", da Holanda, e "Dont Stop the Music", do Reino Unido.

E esta não é a primeira vez que Neymar concorre a um prêmio em Cannes. No ano passado ele levou dos Leões pelo viral #somostodosmacacos, criado em parceria com a agência Loducca. O craque ganhou o,Leão de Ouro na categoria Promo e o Leão de Prata na categoria Relações Públicas.