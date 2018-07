Neymar concorre de novo a prêmio de gol mais bonito do ano

O jogador do Santos e da seleção brasileira está entre os 10 candidatos por um gol marcado pelo Santos contra o Internacional, pela Copa Libertadores.

O vencedor será escolhido através de votação pela Internet. No dia 29 de novembro serão apontados os três finalistas, em São Paulo, e o ganhador será anunciado no dia 7 de janeiro, durante cerimônia de gala da Fifa, que também premiará o melhor jogador do mundo.

Neymar, que levou o prêmio no ano passado com um golaço contra o Flamengo, concorre desta vez com um gol marcado contra o Inter, em março, quando arrancou em velocidade do campo de defesa, passou por três marcadores e tocou por cima do goleiro, com um toque sutil.

O brasileiro tem como um dos concorrentes Lionel Messi, com um gol marcado pela seleção argentina contra o Brasil, em junho. Também após uma arrancada, Messi chutou da entrada da área, no ângulo.

O colombiano Radamel Falcao é outro forte candidato. Ele fez um gol de voleio pelo Atlético de Madri após cobrança de escanteio, que entrou no ângulo, em jogo contra o América de Cali.

Há também uma mulher na disputa, Olivia Jimenez, que marcou um gol quase do meio-campo pela seleção do México.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)