Neymar continua fora de treino e deve voltar a desfalcar o Barcelona

Lesionado, Neymar deverá seguir desfalcando o Barcelona. Ele ainda não se recuperou de um problema no tornozelo esquerdo que o afastou das últimas partidas da equipe, não participou do treinamento desta quinta-feira e deverá ficar de fora novamente contra o Córdoba neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Neymar já havia ficado de fora do empate por 0 a 0 diante do Getafe, pelo Espanhol, e da goleada por 8 a 1 contra o Huesca, pela Copa do Rei, quando os catalães atuaram com os reservas. A expectativa era de que ele voltasse neste fim de semana, mas o retorno deverá ser mais uma vez adiado.

Outro que deve seguir fora da equipe é o lateral Daniel Alves. O jogador também foi desfalque nas últimas partidas do Barcelona e deverá seguir desta forma contra o Córdoba. Ele ainda não se recuperou de um problema muscular na perna esquerda e fez treino separado do grupo, ao lado de Neymar, nesta quinta.