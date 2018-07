Neymar curte férias ao lado de artistas e outros ídolos do esporte

Neymar e Michel Jordan se encontraram em Las Vegas, nos Estados Unidos. O craque brasileiro tirou uma foto com o astro aposentado do basquete e a postou nas redes sociais. Nesta segunda-feira, os jogadores do Barcelona, campeões de tudo na última temporada, voltaram aos treinos após 35 dias de férias. Porém, alguns deles terão dias de descanso a mais por causa de compromissos com suas seleções na Copa América. O brasileiro Neymar é um deles, embora ele não tenha ficado até o fim do compromisso do Brasil no Chile.

Após a suspensão na Copa América, o camisa 11 da seleção se preocupou em descansar e se divertir em seu período de férias, sempre ao lado de artistas e atletas de nível mundial. O craque do Barcelona também permaneceu alguns dias em Santos, onde renovou sua carteira de habilitação e posou para fotos com alguns torcedores. Confira como andam as férias de Neymar, registradas por ele mesmo em fotos divulgadas pelas redes sociais!