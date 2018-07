Neymar curte férias na Disney e posta fotos com personagens

O atacante do Santos decidiu aproveitar as férias do futebol para visitar o parque de diversões da Disney, em Orlando, Flórida. Antes de voar para lá, Neymar passou um tempo com a família em Nova York. O garoto de apenas 20 anos chegou em Orlando no sábado e já começou o passeio no dia seguinte.

Enquanto viaja, Neymar continua postando fotos nas suas contas no Twitter e Instagram. Já apareceu ao lado das princesas Disney, do Ursinho Pooh e na frente da montanha-russa da banda de rock Aerosmith.

Em viagem desde o fim do Brasileirão, Neymar está tentando se manter longe dos gramados. Por enquanto, sua presença está garantida em apenas dois jogos no final do ano: O “Natal Sem Fome”, organizado pelo ex-jogador Narciso, que acontece na próxima sexta-feira, na Vila Belmiro; e o “Jogo Contra a Pobreza”, este dos ex-atletas Ronaldo e Zidane, que acontece no dia 19, na Arena do Grêmio.