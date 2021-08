Neymar dá boas-vindas a Messi no Paris Saint-Germain: 'Juntos novamente'

Antes mesmo do anúncio oficial da contratação de Lionel Messi, que veio em um vídeo, Neymar já comemorou a chegada do ex-colega de Barcelona ao Paris Saint-Germain. Em seu Instagram, o brasileiro deu boas-vindas ao argentino. “Juntos novamente”, escreveu o brasileiro, com um vídeo de melhores momentos dos dois juntos ao fundo, e marcando o novo companheiro de clube.

Pelo Barcelona, Messi e Neymar atuaram juntos em 161 jogos, saindo derrotados em apenas 22 partidas, com 120 vitórias e 19 empates. Ao todo, ainda marcaram 231 gols nesse período, com direito a 139 assistências, sendo 179 gols e 74 assistências do craque argentino. Os dados são do site Transfermarkt, especializado em mercado e estatísticas do futebol.

Além dos gols e assistências, Messi e Neymar conquistaram oito títulos juntos: três edições da Copa do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17), duas vezes o Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16), uma vez a Champions League (2014/15), um Mundial de Clubes da Fifa (2015) e uma Supercopa da Espanha (2013).

A ida de Messi ao PSG foi confirmada nesta terça-feira pelo pai do jogador. Jorge, que é também o empresário do filho, usou apenas um sim ao ser questionado na chegada ao Aeroporto El Prat de Llobregat. O craque chegou em seguida ao local e pegou o voo para a capital francesa, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato. Por volta das 10h49, o PSG publicou um vídeo para confirmar o acerto.

O craque argentino fechou por duas temporadas, tendo a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário rondaria os 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual) líquidos por temporada, com bônus incluídos - isso o deixaria no nível dos vencimentos de Neymar no elenco.

A apresentação oficial será nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, casa da equipe francesa. O estádio já está sendo preparado para receber o Messi.