Neymar dá carona para Messi e Mascherano em jatinho

O atacante Neymar deu uma carona para os companheiros de Barcelona, Messi e Mascherano, que serão seus rivais em jogo pelas Eliminatórias, quinta-feira, no Mineirão. O trio desembarcou na manhã desta terça-feira em São Paulo após viajar ao Brasil no mesmo voo vindo da Europa e voou no jatinho do brasileiro até Belo Horizonte.

Sob forte esquema de segurança, Neymar, Messi e Mascherano desembarcaram no aeroporto da Pampulha, próximo ao Mineirão, às 6h da manhã. Os argentinos pegaram uma van para a CT do Atlético-MG e Neymar embarcou em outro veículo rumo ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada.

O craque chegou ao hotel da seleção brasileira antes do horário informado pela CBF. Com chegada prevista ao local para pouco antes das 8h, um pequeno grupo de torcedoras aguardava Neymar, mas ele acabou driblando todo mundo e chegou uma hora mais cedo. Assim, o mais badalado jogador da equipe de Tite acabou se juntando à seleção de maneira discreta.

O meia Giuliano, do Zenit, tem chegada à concentração prevista para o meio de manhã. Dessa forma, Tite terá todos os convocados à disposição para o treino do fim da tarde no Mineirão.