Neymar dá susto em treino, mas joga nesta quinta O atacante Neymar deu um grande susto no treino desta quarta-feira à tarde, no CT Rei Pelé. Durante o rachão, o jogador sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e caiu gritando. Ainda no gramado, ele foi examinado e está confirmado para o confronto do Santos diante do Juan Aurich, nesta quinta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, pela Libertadores.