Neymar dá um susto no treino desta quarta no CT Rei Pelé

SANTOS - Não passou de um susto a torção do pé esquerdo de Neymar durante rachão nesta quarta-feira no CT Rei Pelé. O jogador do Santos parece ter chutado o chão ou ficado com o pé preso na grama, antes de cair reclamando de dores. Não era brincadeira. Neymar foi atendido rapidamente e deixou o jogo amparado pelo médico.

Minutos depois, a assessoria de imprensa do clube informou que o atacante passava bem, que tudo não havia pasado de um grande susto. O médico Maurício Zenaide confirmou a informação. Nada grave com o craque. Mas Neymar não voltou mais para o trabalho. O craque continua relacionado para a partida desta quinta-feira contra o Juan Aurich, do Peru, às 22h, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. O Santos precisa dos pontos.

Muricy confirmou o time com todos os seus titulares.