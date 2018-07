Neymar, Dani Alves e Marcelo são escolhidos para a seleção do ano

Três brasileiros foram eleitos como parte do melhor time de 2017, numa eleição realizada pela Fifa. Neymar, Marcelo e Dani Alves foram selecionados para o "11 ideal".

O supertime é, no fundo, uma mistura de Barcelona, Juventus e Real Madrid da temporada passada. No gol está Gianluigi Buffon, que também ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo em 2017 aos 39 anos. O time ainda conta na zaga com Bonucci e Sergio Ramos. No meio, Toni Kroos, Luka Modric e Iniesta. Messi e Cristiano Ronaldo completam o trio ofensivo com Neymar.

Concorriam ainda por uma vaga da seleção do mundo os brasileiros David Luiz, Thiago Silva, Casemiro e Philippe Coutinho.

Um dos destaques é ainda Dani Alves. Ele foi escolhido como melhor lateral pelo sétimo ano consecutivo e nem a mudança de time do Barcelona, Juventus e PSG afetou sua popularidade.

Durante a festa, foi outro brasileiro quem ganhou destaque. A Fifa usou o evento de gala para homenagear Pelé, que nesta segunda-feira cumpriu 77 anos. O número 10, porém, não viajou até Londres.

A premiação ainda teve Zinedine Zidane eleito como melhor treinador do mundo em 2017, depois de conquistar a Champions League pelo Real Madrid. Ele é o único a ter recebido três prêmios como o melhor jogador do mundo e, agora, como treinador. "Pessoalmente, isso é algo muito incrível que está ocorrendo comigo", disse. Ele superou a Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

O gol mais bonito do ano ficou para Olivier Giroud, que marcou o que ficou chamado como uma "jogada de escorpião".