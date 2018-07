Neymar deixa a concentração, mas retorna para treino

O atacante Neymar deu um susto antes do treinamento da seleção brasileira nesta quarta-feira, na Granja Comary. O jogador sentiu um desconforto muscular, comunicado pelo médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar e por conta do problema, foi fazer exames em um hospital em Teresópolis.

Segundo boletim divulgado pela CBF, o atacante foi submetido a exame e não foi constatado nenhum tipo de lesão. Na terça-feira, ele chegou a demonstrar sentir algum desconforto na virilha direita, mas a entidade ainda não divulgou maiores detalhes do problema do jogador.

O atacante treina normalmente com os demais jogadores na Granja Comary e não parece sentir dores. Entretanto, ele acabou chegando cerca de dez minutos atrasado no treino e os médicos da seleção não passaram maiores informações sobre o que aconteceu, de fato, com o atacante do Barcelona.