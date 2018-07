Neymar deseja sucesso a Paulinho no Barça: 'Que seja feliz como eu fui aí'

A primeira contratação do Barcelona após a milionária venda de Neymar ao Paris Saint-Germain recebeu votos de boas-vindas e sucesso do ex-santista. Nesta segunda-feira, o atacante desejou sorte ao volante Paulinho na sua nova casa, o clube catalão.

"Irmão, todo sucesso do mundo para você. Espero que você seja muito feliz como eu fui aí. Estamos juntos", escreveu Neymar em seu perfil na rede social Instagram, em que também divulgou uma foto ao lado de Paulinho no Itaquerão, em recente treino da seleção brasileira, onde são companheiros e titulares absolutos desde a chegada de Tite.

Nesta segunda-feira, o Barcelona anunciou a aquisição de Paulinho junto ao chinês Guangzhou Evergrande por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150,7 milhões). O clube espanhol vai assinar um contrato válido pelas próximas quatro temporadas com o volante brasileiro, que passará por exames médicos e será apresentado na próxima quinta-feira.

Com esse valor, Paulinho se tornou a quarta contratação mais cara da história do Barcelona, atrás do uruguaio Luis Suárez, do sueco Zlatan Ibrahimovic e de Neymar - o valor pelo volante foi o mesmo pago por David Villa e pelo holandês Overmars. E o clube estipulou a sua cláusula de rescisão em 120 milhões de euros (R$ 452 milhões).

Irmão, todo sucesso do mundo pra você .. espero que você seja muito feliz como eu fui aí tamo junto ✌ @paulinhop8

Para adquiri-lo, o Barcelona aproveitou o aporte recebido do PSG, que adquiriu Neymar por 222 milhões de euros (R$ 833 milhões, na cotação atual). Assim, Paulinho se tornou o primeiro reforço a chegar ao clube catalão após a negociação do atacante brasileiro.

Paulinho, de 29 anos, estava no futebol chinês desde 2015, tendo acumulado 25 gols e cinco assistências em 95 partidas. Antes disso, o volante, de 29 anos, havia atuado pelo Tottenham, tendo passagem apagada pela Inglaterra. Agora, então, ele está de volta a um clube da Europa quando falta menos de um ano para a Copa do Mundo de 2018, quando deverá atuar ao lado de Neymar na seleção brasileira.