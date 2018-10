Neymar deseja voltar ao Barcelona, diz jornal catalão

Neymar não se sente motivado no PSG e deseja voltar ao Barcelona, segundo o jornal Mundo Deportivo. Segundo o diário catalão, o brasileiro tem mantido contato com os ex-companheiros de equipe e se ofereceu para deixar o PSG e voltar ao clube.

Inicialmente, porém, os dirigentes do time haviam recebido as mensagens do brasileiro com frieza, ainda irritados com a maneira que Neymar saiu para o time parisiense. Agora, porém, a cúpula barcelonista vê a volta do atacante como uma possibilidade plausível.

Segundo o Mundo Deportivo, o brasileiro estaria arrependido após o PSG fracassar na Liga dos Campeões 2017-18, caindo para o Real Madrid nas oitavas de final sem muita resistência e também por ficar de fora da lista de dez jogadores para o prêmio da FIFA de melhor do mundo,. Além disso, também estaria incomodado pela sombra de Mbappé, que foi campeão do mundo com a seleção francesa. Por isso, Neymar estaria tendo dificuldades para se motivar para jogos do Campeonato Francês e da Copa da França.

O jornal também afirma que Neymar sente saudades dos companheiros do Barcelona e não perdeu contato com jogadores como Messi e Piqué após se mudar para Paris.

Neymar se transferiu para o Paris Saint-Germain em julho de 2017, na maior negociação da história do futebol: o time francês pagou 222 milhões de euros (R$ 821 milhões, na cotação da época) ao Barcelona. Dentro de campo, embora tenha feito muitos gols, o brasileiro não conseguiu levar o PSG ao grande sonho do time, a conquista da Liga dos Campeões.

Após o final da Copa do Mundo, Neymar foi muito especulado no Real Madrid, mas tanto o atacante quanto o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, negaram que houvesse a possibilidade de uma transferência naquele momento.