Neymar desembarca em Porto Alegre em jatinho particular

Dois dias após conquistas a Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona, o atacante Neymar chegou nesta segunda-feira a Porto Alegre para se apresentar à seleção brasileira. Assim que chegou ao Rio Grande do Sul, ele postou uma foto em sua conta no Twitter ao lado de seu jatinho. O detalhe fica nas iniciais de jogador, 'NJR', gravado na aeronave.

O camisa 11 do Barcelona é o último atleta a se juntar ao grupo de Dunga que irá disputar a Copa América. Na próxima quarta-feira, o Brasil terá o amistoso preparatório contra Honduras, no Beira-Rio, às 22h.